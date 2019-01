¡Messi sigue con Argentina! Scaloni lo convocará para el amistoso contra Venezuela

La mejor noticia para los argentinos. Lionel Messi sí será tomado en cuenta por el técnico Scaloni de cara a los amistoso que se disputarán el próximo mes marzo. La 'albiceleste' iniciará su preparación para la Copa América de Brasil ante Venezuela.

El llamado aún no se ha hecho oficial, pero según fuentes del diario Goal, el seleccionador de Argentina tiene la intención plena de incluirlo en la lista de convocados. Incluso, ya le tiene preparado el llamado para el torneo que arranca el 14 de junio.

Argentina jugó el Mundial de Rusia, pero no logró pasar de los octavos de final tras una complicada fase de grupos. Como ya ha ocurrido anteriormente, se presumió que Messi no regresaría con la selección, sin embargo, para Scaloni esa no es una posibilidad. Recordemos que en territorio soviético fueron goleados en la primera ronda ante Croacia y la eliminación fue perpetrada por Francia.

De acuerdo con Goal, los amistosos de Argentina podrían organizarse en Europa para facilitar el viaje de los seleccionados que hacen vida en el viejo continente. Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Sergio "Kun" Agüero también son otras piezas que Scaloni no piensa dejar atrás.

En su paso con la 'albiceleste', Messi no ha podido conquistar un título, a excepción de los Juegos Olímpicos en 2008. Ha participado en cuatro Mundiales y, de ser finalmente convocado, estará en su quinta Copa América. El cinco veces ganador del Balón de Oro ha firmado 65 goles con Argentina en 128 compromisos oficiales.