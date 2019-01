ANÁLISIS: Chile, Uruguay y Japón integran el grupo de la muerte en la Copa América

El máximo ganador, el actual bicampeón y un peligroso forastero. Así se perfila la llave de la muerte en el Grupo C de la Copa América, tras el sorteo realizado este jueves en Rio de Janeiro. La batalla es completada por Ecuador, que entre altos y bajos, inquieta a los rivales.

Chile no es el mismo de antes, aquel que con Sampaoli y Pizzi desquició a Argentina en 2015 y 2016. No está Arturo Vidal y tampoco el "dream team" que deslumbró con un bicampeonato. Que, ojo, en penales.

Por su parte, Uruguay llega no solo como la favorita a la clasificación, sino también al título. Con Luis Suárez y Edinson Cavani en alza, 'La Celeste' de Tabárez intimida cuando se trata de la Copa América. Los "charrúas" han obtenido el galardón en 15 oportunidades. "Mi favorita es Uruguay", comentó la periodista Milena Gimón en el programa Fútbol Total.

Ecuador no convence, pero el detalle no la desaparece. La "tricolor" es capaz de arrancarle un empate a cualquiera de sus rivales. Comienza la Copa América ante Uruguay, al que solo ha vencido en 3 de 17 partidos en este torneo. Contra Chile, el historial es peor: un triunfo en 14 compromisos. Pero allí estará, y fácil no será.

Por último Japón, que gracias a su presencia da el título a "Grupo de la muerte". Los nipones, que actualmente disputan invictos la Copa de Asia, participan por segunda oportunidad en una Copa América. En el Mundial de Rusia avanzaron a los octavos tras vencer a un sudamericano: Colombia, y empatar con Senegal. La escuadra oriental tiene capacidad para sorprender.

Pronóstico: Uruguay y Japón