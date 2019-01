Jérémy Menéz regresará repotenciado al América

Tras su operación en la rodilla izquierda, Jérémy Menéz regresó a México y comentó: “Voy a volver muy pronto y más fuerte”. El francés hace entrenamiento especial para rehabilitarse después de una cirugía en el menisco de la rodilla izquierda.

Menéz llegó caminando, sin ayuda de muletas, declarando: “Estoy bien, muy bien. No tengo nada, tranquilos”. De la misma forma se dirigió a los presentes para mostrar su inconformidad con los rumores que lo alejaban de las canchas por cuatro meses más, “Mucha gente habla para nada, no saben nada y eso es lo que me molesta” aseguró el francés.

El reporte médico afirma que solo necesitará seis semanas de recuperación, se espera que Menéz regrese para la fecha 10, contra el Puebla, del torneo Clausura 2019. El América sin duda necesitará al francés para esas fechas porque los siguientes rivales serían: Las Chivas y Tigres.

El galo solo ha podido disputar 6 partidos con el Club América en los que anotó 5 goles y repartió 5 asistencias. Menéz sufrió una lesión en el menisco de la rodilla izquierda y rotura en el ligamento cruzado anterior de la misma pierna, en un partido amistoso contra el Pachuca el 5 de julio de 2018 y desde entonces no ha visto acción.