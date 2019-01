Hermana de Emiliano Sala entre llanto: "Yo quiero encontrar a mi hermano"

Romina Sala, la hermana del desaparecido futbolista argentino Emiliano Sala, se declaró el viernes decidida a "seguir hasta la última consecuencia" con su campaña para que prosiga la búsqueda, interrumpida por las autoridades británicas luego de tres días sin resultados.



"Sabemos que está acá y lo vinimos a buscar y nos lo vamos a llevar", aseguró con firmeza Romina Sala ante los periodistas en Cardiff, tras una emotiva visita al lugar donde los aficionados hicieron espontáneas ofrendas de flores y mensajes a su hermano.



Sala, de 28 años, viajaba junto a un piloto en una avioneta monomotor Piper PA-46 Malibu el lunes cuando el aparato desapareció de los radares hacia las 20H20 GMT a unos 20 km de la isla británica de Guernsey, situada en el canal de la Mancha.



El delantero acababa de ser traspasado del club francés Nantes al galés de Cardiff, donde debía incorporase a los entrenamientos el martes.



El jueves, la policía de Guernsey anunció haber tomado la "difícil decisión" de abandonar la búsqueda.



"Yo quiero encontrar a mi hermano, no tengo más que palabras de agradecimiento con todos y tengo fe que lo vamos a encontrar", afirmó Romina sin poder contener la emoción. "Emi y el piloto están y no los podemos dejar".

Te puede interesar: La sorpresiva revelación del presidente de Cardiff ante la desaparición de Emiliano Sala



La hermana del jugador dijo haberse reunido el viernes con responsables de la investigación, pero no quiso dar detalles sobre ese encuentro.



Romina agradeció las muestras de apoyo de los fans y de tantos otros futbolistas argentinos como Leo Messi o Sergio Agüero que se sumaron a la campaña para que la búsqueda no cese.



"Agradecemos a todos los chicos, la verdad es que hicieron una movida increíble, que sin el apoyo de ellos esto no hubiera sido posible", afirmó.



Pero no pudo precisar si cabe la posibilidad de llevar cabo una operación de búsqueda con financiación privada.





"Nosotros vamos a seguir hasta la última consecuencia, no vamos a parar de buscar, nunca vamos a parar, Emi está, el piloto está y los vamos a encontrar", se limitó a repetir.