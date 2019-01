Pep Guardiola elige a los tres mejores equipos del mundo en la última década

No hay duda que Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo en la actualidad y su palabra tiene peso.

El DT español ha revelado a los que son para él los tres mejores equipos del mundo en la última década y vaya que ha sorprendido.

"Lo he dicho muchas veces: ¿cuáles son los mejores equipos de la última década? Juventus, Bayern y Barcelona. Estos son los tres mejores equipos de Europa. ¿Por qué? Porque cada temporada ganan la liga, cada temporada ganan las copas, cada temporada están ahí. Porque son los mejores", dijo Guardiola en declaraciones que recoge el Manchester Evening News.

Pep no ha metido a su Manchester City en la lista y menos al Real Madrid, que ha ganado tres Champions League de manera consecutiva y cuatro de las últimas cinco.

"Cuando digo que Bayern, Juventus y Barcelona son los mejores es porque no importa lo que haya ocurrido antes; ellos vuelven. Eso es lo más difícil. Ganar un título o dos puede pasar. Pero esa consistencia, cada tres días a lo largo de once meses durante diez años, eso es lo que yo más respeto y admiro. Ese será mi sueño. Cada partido y cada competición intentamos hacer eso. Y de momento, lo hemos hecho", agregó sobre el tema.

Guardiola asegura que el Manchester City debe estar en la pelea por todos los títulos, al final es lo más importante. Por ahora, se mantiene en la pelea por conseguir el cuadruplete con la Premier, la Champions y las dos copas que se disputan en Inglaterra.

"Podemos, no acercarnos a ellos porque es difícil, pero sí imitarles. Estar en la competición hasta las últimas rondas. A veces tienes suerte, a veces no; pero estar ahí. Eso es lo que quiero. (...) Así es como te conviertes en un club cada vez mejor. Los mejores equipos tienen que imitar a estos tres, no a los demás", concluyó.