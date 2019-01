¡Revelado! El mítico número que usará Frenkie de Jong en el FC Barcelona

Frenkie de Jong es el fichaje estrella del FC Barcelona de cara a la próxima temporada, al menos eso dice el precio del holandés.

La cifra a pagar del Barça al Ajax es de 75 millones de euros fijos más una parte variable de 11 millones, sin duda, una fortuna.

De Jong llegará hasta la próxima temporada y mucho se ha hablado del dorsal que usará en el fútbol de España. El propio jugador ha dado pistas.

Por ahora, ha descartado llevar el número '14', pues considera que sería comparado con el mítico futbolista y entrenador holandés, Johan Cruyff.

"Eso no sería muy sensato. En el momento que llevas ese dorsal lo único que consigues es una comparación de inmediato y creo que debería mantenerme alejado de ella", dijo el reciente fichaje culé.

Hay que decir que no es la primera vez que Frenkie de Jong huye de las comparaciones con su compatriota. "Trato de no hacer caso de las comparaciones y me concentro en lo que tengo que hacer", comentó, añadiendo, sobre Cruyff, que "por supuesto que es bueno que te comparen con él, pero estoy muy lejos del nivel de Cruyff y nunca lo seré, así que no me hago ilusiones al respecto".

EL ELEGIDO

Tras rechazar el '14' (de Malcom), todo parece indicar que llevará el '6', que actualmente está en poder de Denis Suárez. El centrocampista gallego abandonará el FC Barcelona con toda seguridad, por lo que su dorsal quedará libre.

De este modo, Frenkie de Jong se quedaría con un dorsal mítico para el FC Barcelona, ya que lo lució una leyenda como Xavi Hernández durante muchos años.

El centrocampista español es considerado por muchos como el mejor centrocampista de todos los tiempos en el Barça y lució ese '6' durante prácticamente toda su trayectoria como culé.