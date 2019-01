El PSG explota contra el VAR: ''Eso no sirve para nada, es una mier**''

El PSG acaparó todos los focos este fin de semana cuando arremetió contra el VAR en el partido que ganó ante el Rennes en el Parque de los Principes.

PSG se olvida de Neymar y golea al Rennes en la liga francesa

Las cámaras de televisión captaron el momento justo cuando el entrenador Thomas Tuchel no se mordió la lengua y disparó contra los árbitros y el VAR por una jugada polémica.

''¡Vete a casa! Coge esa mier** (VAR) y llévatela'', gritaba el entrenador parisino en el banquillo.

Pero la cosa no quedó allí, ya que una vez finalizada la primera mitad se fue a los camerinos molesto. ''¿Por qué tenemos el VAR, para qué sirve? Si es penal no lo pita, si es tarjeta roja no la saca. No sirve para nada el VAR, es ridículo''.

Por otro lado, el uruguayo Edinson Cavani se fue al vestuario buscando al colegiado. ''El árbitro, ¿dónde está el árbitro? Tienes la televisión, el VAR y pitas así, no puede ser'', lamentó.