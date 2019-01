¿Qué pasa con River Plate? No ha ganado un solo partido en 2019

River Plate atraviesa una de sus peores rachas en la era Marcelo Gallardo. El conjunto Millonario no inicio de la mejor forma el 2019 y registra tres derrotas consecutivas en la que va de curso.

Tras ganar la final de la Copa Libertadores el pasado 10 de diciembre a Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu ha sumado varias derrotas, sumando el fracaso que tuvieron en el Mundial de Clubes al ser eliminado por el Al Ain en la primera ronda.



En la Superliga Argentina tenía varios partidos por cumplir debido a la reprogramación que sufrió el encuentro de la Libertadores.





Defensa y Justicia, Unión y Patronato no son los equipos más fuertes del fútbol pampero, pero fueron ellos los que derrotaron a River Plate en 2019 y los tres en el estadio Monumental.



Ultimos partidos del Millonario

River Plate vs Defensa y Justicia (0-1)

River Plate vs Unión de Santa Fe (1-2)

River Plate vs Patronato (1-3)



El Millonarios apenas suma 19 puntos en 14 jornadas lo que que hace pensar que hay una crisis en el conjunto de Marcelo Gallardo y compañía.



Su próximo partido es contra Godoy Cruz que se encuentra arriba de River Plate en la tabla de posiciones de la Superliga Argentina.