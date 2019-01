La decisión que tomaría el técnico del Cardiff tras la desaparición de Emiliano Sala

El técnico del Cardiff City, Neil Warnock, sorprendió en conferencia de prensa al reconocer que ha pensado en renunciar a su cargo luego de la desaparición del argentino Emiliano Sala.

''Toda esta semana ha sido traumática y pienso las 24 horas del día si debo marcharme o no'', aseguró el entrenador.

''No puedo manejar esta situación y no puedor dormir. He estado en el fútbol durante 40 años y esta ha sido, con mucho, la semana más difícil de mi carrera'', añadió Warnock.

El entrenador, de 70 años, explicó que la noticia de Emiliano Sala le ha impactado porque lo conoció antes de que lo ficharan.

''Probablemente me impactó más que nadie porque conocí al chico y hablé con él durante las últimas seis a ocho semanas'', dijo.

Warnock también señaló que no es el único afectado en la plantilla del Cardiff. ''Los jugadores también están mal con el tema de Sala. Me siento bien cuando estoy en público o con mis futbolistas, pero cuando estoy solo o en casa es que pienso si debo continuar''.