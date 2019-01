Cristiano Ronaldo y el detalle secreto de su ruptura con el Real Madrid

La salida de Cristiano Ronaldo sacudió la casa del Real Madrid y se convirtió en la venta más cara del club cuando la Juventus desembolsó los 112 millones de euros por su fichaje, cuando el conjunto merengue le había impuesto una clásula de rescisión que ascendía a los 1000 millones de euros.

Florentino Pérez, presidente del equipo, dio su versión de los hechos cuatro meses después de que el delantero se marchara y aseguró que Cristiano tomó la decisión de irse por ''problemas personales'' que estarían relacionados con el Fisco Español.

Cabe recordar que el portugués llegó a Madrid el pasado 22 de enero donde fue condenado a 23 años de prisión y a pagar una multa de 21.3 millones de dólares por fraude a España.

Sin embargo, el periodista español Guillem Balagué, quien ha escrito famosas biografías a algunos personajes (Guardiola, Messi, entre otros) reveló un detalle desconocido para el portal Daily Express.

En novimbre del 2016 Cristiano firmó una extención de su contrato que lo vincularía con el Real Madrid hasta el 2021 con una mejora salarial y el detalle fue que Florentino Pérez le dio el 'ok', pero siempre y cuando su cláusula de rescisión fuera más 'manejable'.

''Cristiano le dijo al Real Madrid: 'si quieres que me quede, entonces dame un nuevo contrato'. Y Florentino Pérez respondió que estaba bien, pero con una baja en la cláusula de rescisión, a un número más manejable. Pero la reacción del jugador fue: 'ellos no me quieren, no me quieren'. Y le avisó a su representante Jorge Mendes que le buscara otro equipo'', divulgó Balagué.

El comunicador agrega que en ese entonces el técnico español Julen Lopetegui no sabía nada sobre la fuga de Cristiano y que el equipo tampoco quería se fuera.

Pero fue cuando Jorge Mendes comenzó los contactos y ofreció al portugués a la Juventus. Ambas partes comenzaron la operación para que CR7 llegara esta temporada al fútbol italiano, y en donde ya registra 15 tantos convirtiéndose en el segudo mejor goleador del torneo.

''Con Cristiano ha sido bastante fácil porque él quería fichar por la Juventus. No hubo necesidad de convencerlo. Poco después de la final de Champions él ya lo tenía decidido'', confesó el director deportivo de la Juve, Fabio Paratici.