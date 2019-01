Maradona denuncia botellazo: "Si me da en la cabeza, me mata"

Diego Maradona salió molesto luego del partido entre Dorados de Sinaloa y Zacatepec en la jornada 4 de la Copa MX.

El 'Pelusa' denunció en rueda de prensa haber recibido un botellezo durante el encuentro que perdió el 'Gran Pez' 1-0 el miércoles contra los cañeros.





"Me quisieron tirar un botellazo, si me pega en a cabeza, me mata. Si la Federación no toma cartas en el asunto podemos volver a sufrir otro problema de estos", dijo Diego en conferencia de prensa.



Dorados se encuentra en el último lugar del torneo liguero azteca ya que no suma un tan solo punto en dos partidos jugados. En su próxima fecha se enfrentarán al líder Cimarrones de Sonora por el Ascenso MX.