El “mortal” calendario de partidos que enfrentará en un mes el Real Madrid

En menos de 30 días de combate, el Real Madrid tendrá un mes lleno de fútbol con partidos de alto impacto donde tiene que demostrar su grandeza. Jugará Champions League, Copa del Rey y Liga ante tres equipos que no le perdonarán una mala tarde.

Se enfrentará a partidos de ida y vuelta al Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey, al Atlético de Madrid por la Liga española donde pelean por el segundo puesto y contra el sorprendente y juvenil Ajax de Holanda a ida y vuelta por los octavos de final de la Champions League.

“El Indiecito” Solari tendrá un mes de locura, frenético donde se juega tres títulos o mejor dicho mantenerse vivo contra tres monstruos que pondrán a prueba un Real Madrid que no hizo grandes fichajes y se la jugará con un equipo que ha sido bastante intermitente en la temporada.

Todo comienza el 9 de febrero en el Camp Nou ante Barcelona por la Copa del Rey, sigue tres días después frente al Atlético en el Wanda Metropolitano en la Liga y cinco días después enfrentará la ida de octavos de final de la Champions visitando Ámsterdam para jugar contra el Ajax. Luego tendrá algunos partidos ligueros a mitad de febrero no muy complicados en el papel.

El cierre de febrero e inicios de marzo serán los encuentros de vuelta de un mes donde puede terminar de coronar la mala campaña o levantarse y demostrar que los grandes equipos están diseñados para este tipo de competencias. Uno de los duelos ante Barcelona será el clásico el 2 de marzo en el Bernabéu.

CALENDARIO DEL REAL MADRID EN 30 DÍAS

6 de febrero: Barcelona vs Real Madrid (Copa del Rey)

9 de febrero: Atlético vs Real Madrid (Liga)

13 de febrero: Ajax vs Real Madrid (Champions League)

27 de febrero: Real Madrid vs Barcelona (Copa del Rey)

2 de marzo: Real Madrid vs Barcelona (Liga)

5 de marzo: Real Madrid vs Ajax (Champions League)