Valverde sobre el Real Madrid: ''Ellos están mejor y será muy complicado''

El entrenador Ernesto Valverde habló en conferencia de prensa previo al partido de este domingo ante el Valencia y además se refirió a la eliminatoria contra el Real Madrid en la Copa del Rey.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa del Rey?

Duelo frente al Valencia

''El Valencia ha cambiado en el acierto goleador porque lo veo muy parecido al año anterior. El año pasado tuvo un comienzo espectacular con mucho acierto y este año en cuanto a juego y esquema es parecido, pero generaban el mismo número de ocasiones y no las convertían. Ahora tienen más confianza y están remontando posiciones. Pero le veo en una dinámica parecida, y están en un buen momento de confianza como se ve con su clasificación en la Copa''.

Semifinales ante el Real Madrid en Copa

''Será una gran eliminatoria, dos grandes partidos en un momento en el que ambos equipos estamos en la lucha por la Liga y comenzaremos la Champions. Todo esto hace que el condimento sea mucho mejor con dos partidos de Copa que suponen una carga de intensidad importante, pero que son atractivos para la gente y para nosotros. Una gran semifinal y a ver si podemos pasar a la final. En LaLiga venían algo peor, ahora el Madrid está mejor y será complicado''.

El fuerte calendario que le espera al Barcelona

''Confiamos afrontar el calendario con garantías, pero claro que no sabes qué puede pasar mañana. Lo gestionamos según van llegando las semanas. Esta semana son tres partidos en seis días. La que viene serían tres en ocho. Tras el Athletic tenemos una semana limpia y eso también ayuda. Iremos ajustando los descansos según vaya y esperemos que no se lesione ningún jugador. Vamos mirando al corto plazo y, al mismo tiempo, al largo. Vamos viendo cómo están los jugadores semana a semana y además tenemos una visión a medio plazo. El calendario es fortísimo. Lo sabíamos ya hace tres semanas. Si juegas permanentemente y no te eliminan es un desgaste brutal, claro. No nos podemos descuidar en LaLiga''.

Las rotaciones

''Pondremos el mejor equipo para ganar. Hay que valorar cómo están los jugadores. Lo veremos en el entrenamiento y decidiremos. Pero no podemos negar que la Liga es nuestra prioridad, no nos podemos descuidar''.

El fichaje de Todibo

''Es un jugador con una perspectiva de futuro que el club tenía firmado para el próximo año, pero teniendo en cuenta las circunstancias que tenía en su club se incorpora ahora para conocer a sus compañeros y la forma de jugar. Sí que tuvimos una situación de emergencia con dos centrales. Ahora tenemos cinco. A Murillo no le afecta en nada excepto que tiene más competencia, como el resto''.

Dembélé

''No sé si estará. Ahora no tengo respuesta, valoraremos a ver cómo se encuentra el lunes o el martes''.