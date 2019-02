Keylor Navas: "Los dos tuvimos opciones, nos sabe a poco el empate"

Keylor Navas no salió contento tras el empate del Real Madrid ante el Barcelona en el estadio Camp Nou por la semifinal de la Copa del Rey.

El arquero tico dijo luego de que el partido llegó a su fin que el equipo merengue mereció más que los culés y que el empate sabe a poco.



"Los dos tuvimos opciones. El 1-1 nos sabe a poco porque queríamos ganar. Ambos queremos estar en la final y queremos hacer mejor las cosas para lograrlo", dijo Navas.





En cuanto a la titularidad en el Real Madrid el arquero centroamericano respondió: "No tengo por qué cambiar nada. Me gustaría jugar más. No se me está dando la oportunidad y cuando me la dan lo intento aprovechar".



Keylor también contó que su familia es que le ha apoyado para seguir con la misma sed de triunfo en el conjunto merengue.



"Mi familia es la que me hace estar aquí, disfrutar y dar todo por esta camiseta. Es un privilegio", mencionó Navas.



Real Madrid y Barcelona se volverán a ver las caras hasta el 27 de febrero en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu.