Valverde: ''Athletic y Barcelona son los mejores equipos de la década''

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, habló este sábado en conferencia de prensa previo al partido que disputará mañana contra el Athletic de Bilbao y reveló cuáles son los mejores equipos de Europa de los últimos 10 años.

Athletic de Bilbao

''Cualquier partido en San Mamés es complicado, y el de mañana mucho más porque es el que nos esperamos. Sabemos cómo juega el Athletic, todos los partidos que ha tenido que jugar allí siempre han sido complicados, difíciles, con una gran presión ambiental. El campo estará lleno, la gente apretará mucho''.

Messi

''Hay que esperar al entrenamiento para decidir. El otro día, en el partido de Copa, no quisimos arriesgar y mañana estamos en una situación parecida. Ya veremos qué decisión tomo en función de lo que me diga él y de cómo se encuentra. Si estuviera al 100 por cien, o si está, jugará. Si no lo está, ya veremos. A él le veo muy bien. Hablamos cuando tenemos que hablar''.

Lesión de Arthur Melo

''Perdemos un jugador que nos da control de juego, pero las lesiones siempre vienen así: son inesperadas. En noviembre y diciembre tampoco estuvo. Tenemos alternativas, no de jugadores iguales, pero tenemos a Aleñá, más ofensivo; a Arturo, más defensivo y con un fútbol de no tanto de control; a Coutinho; y a alguno del B''.

Atlético-Real Madrid

''Lo que prefiero es que ganemos nosotros, que es lo que está en nuestras manos. Nuestra influencia en ese otro partido es de 0,0''.

Su futuro

''Cuando tenga una respuesta ya la daré''.

Mejor equipo de la década

''El Atheltic y el Barcelona, dejémoslo ahí''.

Calendario

''La próxima semana tenemos margen, porque hay descanso. Y el partido de mañana es fundamental para nosotros. Pero no pondré a un futbolista que esté cargado. No queremos perder a ningún jugador''.