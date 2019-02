Solari tras el triunfo ante el Atlético: ''Se nos olvida que Vinícius es un niño''

Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, salió satisfecho luego de la victoria 1-3 sobre el Atlético y aseguró que el ''trabajo en equipo'' era la única forma de poder conseguir los puntos en el Wanda Metropolitano. Además elogió a Vinícius Jr. quien se está conviertiendo en una de las grandes figuras de la temporada.

Triunfo sobre el Atlético

''Ha sido una victoria de equipo. No hay otra manera de sacar algo de este estadio, ante un rival fuerte y competitivo. Hacer un partido de equipo era la única manera de ganar en el Wanda. Estuvimos fuertes en todas las facetas del juego, es el mejor partido que hemos hecho desde diciembre''.

Evolución del equipo

''La clave son los jugadores, el equipo somos todos. Los que se entrenan y los que ponen su físico, su corazón y su entrega son ellos. El mérito recae en ellos''.

Polémica arbitral

''Los entrenadores no lo vemos y lo único que podemos hacer es esperar. Una vez tomada la decisión, esperar que haya sido la correcta. No es habitual, nos estamos acostumbrando todos y no tenemos referencias''.

Vinícius

''Vinícius es un niño, algunas veces se nos olvida. Acaba de llegar y es normal que aumente poco a poco sus registros. Está muy bien aconsejado y muy bien arropado por el resto de la plantilla''.

Bale

''Se encuentra fenomenal. Ha entrado muy contento al vestuario y feliz. El partido lo remató Gareth y cada vez se encuentra mejor''.

Reguilón

''Es un ejemplo para los canteranos. Existe la posibilidad de, peleando y con talento y dedicación, hacerse un hueco en la primera plantilla. Es un ejemplo para todos los chicos de Valdebebas''.