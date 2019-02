Movimientos: La tabla de posiciones actualizada de la Premier League tras jornada 26

Este sábado se abrió el telón de la jornada 26 de la Premier League de Inglaterra con varios duelos atractivos que engalanaron la fecha.

Dos de los encuentros que robaron los focos fue el Manchester United con su victoria contundente de visita ante el Fulham y Liverpool quien hizo su venciendo a AFC Bournemouth para manter liderato en lo que va de la campaña.

Con estos resultos hubo varios movimientos en la media tabla para abajo. En ejemplo lo sucedido con West Ham United, Crystal Palace, Burnley y Cardiff City que sumaron puntos y escalaron puestos uyendo de la zona peligrosa del descenso.

En cambio en la cima de la misma, el Arsenal pese a su victoria ante Huddersfiel Town no se movió de la sexta posición en donde se ubica con 50 puntos.

La jornada se completará este domingo y lunes con tres juegos: Totthanham Hotspur vs Leicester City (07:30 am) y Manchester City vs Chelsea (10:00); Wolverhampton vs Newcastle (domingo 2:00 pm)