Los "vergonzosos" comentarios de periodistas mexicanos contra Patty López de la Cerda

Los periodistas mexicanos Gerardo Velázquez de León y Carlos Albert conducen el programa deportivo Reacción en Cadena, de MVS, junto a Enrique Beas.

Ellos estaban en un breve descanso, pero continuaron siendo grabados mientras hablaban de las fotos de la espectacular Patty López de la Cerda, las cuales compartió en su cuenta de Instagram.

La guapa periodista y presentadora de deportes de TV Azteca fue víctima de comentarios misóginos (de rechazo contra la mujer)

"Pone todas igual (sus fotos), enseñando las chichis. Hace 10 años enseñando las chichis, hoy también. Es lo único que sabe hacer", comentó Velázquez de León acerca de la publicación de Patty para el #10yearchallenge.

En ese momento Carlos Albert se acercó e hizo un comentario acerca de la boda de la presentadora, Velázquez de León la insultó al llamarla pend**ja y Albert preguntó "¿Por qué se casó con ella? ¿Porque lo mantiene?", además dijo "qué vergüenza", al referirse al tipo de imágenes que Patty López publica.

Ante todo esto, Patty López no se quedó callada y se pronunció en las redes sociales. "Que me insulten porque subo fotos en bikini y sobre todo que haya muchas personas que defiendan este tipo de insultos me recuerda el clásico 'si la violaron fue por su culpa, por como iba vestida' Tristemente muchos piensan así", remarcó la presentadora de TV Azteca.

"Una sociedad que te quita valor como persona si te gusta tomarte fotos en bikini es lo que más debería preocuparnos", añadió.

Finalizó su mensaje diciendo que esta es una muestra de los diferentes tipos de violencia que enfrentan a diario las mujeres.

SE DISCULPARON

Velázquez de León ya ofreció una disculpa pública y expresó que cometió un grave al error al juzgar a su compañera y expresarse despectivamente de ella. Lamentó lo ocurrido y señaló que haber sido grabado fuera del aire no es una justificación.

Asimismo, Carlos Albert pidió perdón de manera pública por sus comentarios contra Patty López.