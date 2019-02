Arbeloa se destapa: Messi, Isco, Mourinho, antibarcelonismo, Zidane...

Álvaro Arbeloa comenzó una nueva etapa en su vida, ahora como comentarista, en el programa español ‘El Chiringuito’.

El exMadrid fue sometido a varias preguntas, y como es fiel a su costumbre, contestó a todas y sin titubear.

De Messi dijo que “es muy bueno, no lo he podido disfrutar nunca ni creo que lo disfrutaré. Espero que no tarde mucho en retirarse, estoy contando los días”.



Cuando fue preguntado por el Barcelona, dijo claramente: “No soy antibarcelonista. Quiero que pierda siempre porque es en beneficio del Madrid. Los madridistas no somos antibarcelonistas, pero ojalá pierda en el entrenamiento de mañana”.

Y añadió que no quiere que pase a la siguiente ronda de la Champions: “Sería un rival menos; el Barça ha sido un gran reto siempre. Es un grandísimo equipo. Juegan con sed, es verdad, pero no les voy a quitar mérito”.

No podían esperar más y preguntarle por el tema del momento en el mundo madridista; Isco. “Ha corrido lo que no ha corrido en su vida. Ha jugado en una posición que no es la suya. Soy fan número uno de Isco y ojalá esté en el Madrid muchos años más”.



Sobre la tensión que se vivía en su época en los Clásicos, dijo: “Yo salía al campo a ganar. Cuando he jugado con la selección y me he enfrentado a compañeros del Madrid no tenía amigos, no conocía a nadie, y con el Barça igual. Yo he visto siempre partidos Barça-Madrid con mucha tensión, he visto a Zidane coger del cuello a Luis Enrique.... Parecía que porque jugaras con compañeros de selección tenías que dejarles pasar”.

Y reconoció que “seguro que la foto que me hice con Mourinho me habrá traído problemas”.



Por último, Arbeloa dejó una frase en el aire: “Hay muchas ansias de decir ‘este año el Real Madrid no va a ganar nada’ y mucha gente con ganas de que eso pase”.