Anuncian que Zidane será el sustituto de Sarri en el Chelsea

Maurizio Sarri está en la cuerda floja. Los últimos resultados del Chelsea en Inglaterra tienen al italiano con un pie afuera de la institución.

Este miércoles ha salido a la luz el nombre de Zinedine Zidane, un DT que hizo historia con el Real Madrid y que ha sonado en varios equipos desde que decidió irse del Bernabéu.

Ahora, se anuncia que Zidane es el candidato número uno para tomar cargo de Sarri en el equipo de la Premier League.

El diario británico 'The Sun', confirma que las negociaciones entre el Chelsea y el entorno de Zidane ya se han iniciado. Los ingleses intentarán jugar con la carta de Hazard para intentar convencer al técnico francés para que acepte la oferta.

Hay que recordar que Zidane ha sonado anteriormente como una opción para dirigir al Manchester United. Asimismo se maneja que la Juventus lo quiso en su momento.

Sarri inició con 12 partidos imbatidos, pero ahora no la pasa bien, pues viene de ser goleado por el Manchester City y la situación actual en la tabla no es la mejor.

Ahora el equipo Blues se prepara para jugar la final de la Carabao Cup, otra vez teniendo como rival a los de Pep Guardiola.

SU SALIDA DEL MADRID

Muchos son los rumores que apuntan a que Zidane se fue del Real Madrid por total descontento con las decisiones del club. En primer lugar, no quería contar con ciertos jugadores de cara a la presente temporada y el club le obligaba a quedárselos. Zidane tenía claro que no podría manejar la plantilla que él quisiera, sino la que le imponían desde la dirección. Este fue el primer motivo de conflicto entre las dos partes.

Además, a Zidane no le gustaban los fichajes que el club le había impuesto como podían ser Theo Hernández, Jesús Vallejo o Marcos Llorente. Zidane trató de plantear para verano los fichajes que él creía que podían servir, pero el club no le escuchó y quería seguir incorporando a jugadores que el francés no pedía.