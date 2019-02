Josep Bartomeu: "No es posible que Neymar regrese al Barcelona"

Josep Bartomeu, presidente del FC Barcelona, concendido la noche del miércoles en Cataluña una entrevista al programa Sin Concesiones y ha hablado del futuro de Lionel Messi con el club.

Bartomeu ha afirmado que el argentino tendrá "una renovación más con el Barça antes de retirase, seguro”, informó.

¿Volverá Neymar?, le preguntaron y ha sido enfático: “No he hablado con él ni con su entorno”, afirmó.

“Yo he hablado con Neymar estos años. Nos hemos encontrado alguna vez, pero nunca su entorno me ha dicho que quiera volver. No nos ha llamado a nadie del ejecutivo. Tiene contrato con el PSG, es su segunda temporada y es muy difícil que lo quieran vender. Nosotros no queríamos. Tenemos la desventaja aquí de la cláusula, hay una indefensión que aprovechan los clubes europeos. Por eso no es posible que regrese”.

Bartomeu aceptó la preocupación por los salarios, pero ha apuntado que “somos el club que más ingresa del mundo. Si llegamos a la Champions, podríamos alcanzar los 1.000 millones de euros”.

Y explicó que en los últimos años los beneficios se han reducido ligeramente porque “hacemos lo que dijo Cruyff: el dinero, en el campo. Es sostenible, pero hay que ganar como mínimo un euro”.