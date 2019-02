Sergio Ramos se expone a una sanción de la UEFA por buscar una tarjeta amarilla

El programa español Golazo de GOL ha emitido el miércoles un video donde se ve al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, buscando la tarjeta amarilla que lo suspenda del juego de vuelta ante el Ajax y poder entrar limpio a la ronda de cuartos de final en caso que avancen a esta fase.

Tras el gol anotado por Marco Asensio que significaba el 1-2, Ramos casi de inmediato volteó a ver al banquillo y habló con Nacho y Modric: "Tarjeta", les decía. "Tarjeta, ¿la busco?", preguntaba.

Instantes después al minuto 88, Ramos buscó una falta contra Dolberg y con eso queda automáticamente suspendido para el duelo de vuelta en marzo contra el Ajax y en Bernabéu.

"Sí, la verdad que viendo el resultado, es algo que tenía presente. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así. Animaré desde fuera para cerrar la eliminatoria", dijo al final del partido.

Horas después en sus redes sociales se retractó: "Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos. #HalaMadrid”.

¿Por qué se retracta? Ahora el defensor español se expone a una sanción de parte de la UEFA y podría castigarlo incluso con dos partidos como lo hizo con Jesús Corona del Oporto quien fue sancionado por buscar la segunda tarjeta ante el Schalke 04.