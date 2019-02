Sergio Ramos se pronuncia tras la polémica tarjeta amarilla en Champions League contra el Ajax

Sergio Ramos salió al paso de las críticas tras la última tarjeta amarilla que recibió el pasado miércoles contra el Ajax en los octavos de final de la Champions League.

El capitán del Real Madrid fue acusado de buscar ser amonestado intencionalmente y ser suspendido para el partido de vuelta contra el equipo holandés.



En entrevista para Marca, Sergio Ramos aclaró la situación que se dio en el encuentro de la Liga de Campeones. "Me sorprende mucho todo esto. Yo me refería a forzar la falta, una falta que era inevitable; no a forzar la sanción".





El capitán aseguró que era consciente de que arriesgaba su participación en el partido de vuelta viendo una papeleta amarilla.



"Sí, era consciente pero no tuve alternativa. Era un contragolpe muy peligroso en el minuto 88, con un partido abierto y la eliminatoria también. Por eso dije que mentiría si dijera que no sabía que acarreaba sanción, del mismo modo que sabía que no tenía otra opción que hacer la falta. Y a eso me refería cuando dije que en el fútbol hay que tomar decisiones complicadas", dijo Ramos.



Sergio también mencionó que nunca quiso buscar ser suspendido: "Si yo hubiera querido forzar una sanción, pude haberlo hecho en la fase de grupos, en el partido contra la Roma porque ya estábamos clasificados como primeros de grupos y el último partido, contra el CSKA, era intrascendente. Por cierto, un partido para el que yo no fui convocado, cerró Ramos.