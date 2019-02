Solari sobre el Girona: "Sabemos que son peligrosos, vamos a estar obligados a dominar"  

Santiago Solari apareció ante la prensa previo al partido en el que el Real Madrid enfrentará al Girona del Choco Lozano en el estadio Santigo Bernabéu.

El entrenador habló sobre las virtudes que tiene el equipo girones y del peligro que generan en los 90 minutos de juego.



“Sabemos que son peligrosos y que utilizan un sistema especifico y muy bien. Vamos a estar obligados a dominar durante los 90 minutos y tenemos que hacerlo bien”, aseguró Solari.



En cuanto al tema de las rotaciones no quiso dar pistas de la posible alineación que mandará al terreno de juego pero si mandó un mensaje para Vinicius.





“Es un chico muy joven. Ha tenido una progresión impresionante. Sus compañeros le ayudan mucho. Tiene mucho merito el equipo por sustentarlo. Pero el suyo no se lo vamos a quitar”, mencionó el entrenador argentino.



Solari también fue consultado por la polémica tarjeta amarilla que recibió Sergio Ramos en Champions League contra el Ajax.



“Especulaciones no voy a hacer. Ha dado las explicaciones pertinentes, me parece que la acción se explica en sí misma. No hace falta más”, cerró Solari.



Real Madrid buscará el triunfo ante el Girona en la jornada 24 de La Liga para seguir a la 'caza' del líder Barcelona.