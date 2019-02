Gerard Piqué: "No hemos jugado bien, no ha sido un gran partido"

El Barcelona tuvo que sudar para ganar por la mínima (1-0) al decimoquinto de la Liga española, el Valladolid, este sábado en el Camp Nou, con un gol de penal anotado por Leo Messi, quien fallaría otro después, pero consolida su liderato tras la vigesimocuarta jornada.

Te puede interesar: Así queda la tabla de posiciones en España tras el gane del Barcelona ante el Valladolid



Uno de los que habló después del encuentro fue Gerard Piqué que fue muy autocrítico sobre la participación del equipo catalán contra los 'albivioletas'.



"No hemos jugado bien. No ha sido un gran partido. La buena noticia es la victoria y volver a la senda de los puntos. Tenemos que mejorar. Para el martes hemos de ser mejores", comenzó diciendo Piqué.



Y agregó: "Si no le damos rapidez a la pelota y no controlamos el juego nos convertimos en un equipo más débil. Lo sabemos y los contrarios también. Hemos de mejorar".





En cuanto a la seguidia de partidos que tiene que enfrentar el Barcelona en las tres competiciones aseguró: "Hay muchos encuentros y cuando enganchas tres o cuatro partidos sin descanso las piernas pesan. No hemos encontrado las sensaciones que queríamos".



Sobre el penalti dijo: "¿El penalti? Me tocan y me desestabilizan. A partir de ahí me caigo y creo que es penalti. En la tele se ve diferente. Para mí es suficiente para pitar penalti".



Barcelona logra mantener su ventaja sobre el Real Madrid en la tabla de posiciones. El conjunto merengue juega mañana contra el Girona del Choco Lozano con la obligación de ganar.