Cristiano Ronaldo se entrenó y si jugaría ante el Ajax por la Champions

La Juventus visitará el miércoles Holanda para enfrentarse al Ajax por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Todas las miradas están puestas en el club italiano, sobre todo por el tema de Cristiano Ronaldo y su lesión.

Mucho se ha hablado de que no llegaría a tiempo, pero medios de Italia, como la 'La Gazzetta dello Sport', informan que CR7 está de vuelta.

Cristiano se lesionó con su selección de Portugal (los flexores del muslo derecho) hace dos semanas y la noticia es que hoy realizó parte de la sesión de trabajo junto a sus compañeros.

Fueron tres partidos de la Serie A los que se ha perdido el luso, pero este de Champions League ante el Ajax no lo quiere ver en casa. CR7 se meterá en la lista del técnico, Allegri.

La gran duda es que la Juventus apostará por Cristiano para ser titular o si será suplente, para evitar una posible recaída.

Joao Cancelo, compatriota de Cristiano en la Juve, dejó entrever su total recuperación en una charla con 'Sky Sport'.

"Cristiano está entrenando, es un profesional y hace todo lo posible para estar listo y ayudar al equipo. Creo que será convocado y entonces el entrenador decidirá si comenzará como titular o no", subrayó.

En cambio, Emre Can lo tiene francamente complicado para ser de la partida. El centrocampista alemán terminó tocado de un tobillo ante el Milan y todavía arrastra molestias. En principio, no viajará a Ámsterdam, aunque no es descartable que Allegri le incluya en la lista para que realice una última prueba en el Johan Cruyff Arena.