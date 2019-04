Pep Guardiola tras la derrota: "La temporada pasada fue mucho peor"

El Tottenham superó 1-0 al Manchester City, este martes en Londres en la ida de los cuartos de la Liga de Campeones, con un gol del surcoreano Soo Heun Ming, en un partido en el que el argentino Sergio Agüero desperdició un penal, despejado por Hugo Lloris.

Pep Guardiola sacó sus conclusiones tras la derrota y lo toma con la mayor tranquilidad posible, sabiendo que queda la vuelta.

"El resultado no es el mejor, pero si quieres llegar a la última etapa, tienes que hacer este tipo de remontadas. A veces un 1-0 es mejor que el 0-0, porque así sabes lo que tienes que hacer exactamente", dijo el técnico del City Pep Guardiola.

"La temporada pasada fue mucho peor", recordó el técnico español, haciendo referencia al 3-0 que le endosó el Liverpool en la ida de los cuartos de final el pasado curso y acabaría siendo insalvable en el partido de vuelta.

Guardiola asegura que el partido lo manejaron a placer. "A excepción de algunas ocasiones que hemos concedido en jugadas a balón parado y al contraataque, hemos controlado el partido y hemos jugado bastante bien”, destacó.

Pese a la derrota, el estratega del City se va tranquilo a casa, pues le gustó el trabajo realizado por sus jugadores en el nuevo estadio del Tottenham.

“Cuando no juego bien lo digo, pero no tengo esa sensación hoy. Ellos son un equipo que presiona mucho, pero no han podido cuando hemos llegado tantas veces al ataque”, subrayó.