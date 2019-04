¡Regresó recargado! Paolo Guerrero anota doblete en Libertadores tras su castigo

Internacional de Porto Alegre sigue con paso firme en la Copa Libertadores, donde el este martes ganó 3-2 a Palestino de Chile para clasificar a octavos de final, fase que también sueñan con alcanzar el uruguayo Peñarol, Athlético Paranaense y Olimpia de Paraguay, respectivos vencedores ante Liga de Quito, Godoy Cruz y Tolima.

En Montevideo, el cinco veces campeón Peñarol derrotó 1-0 al cuadro ecuatoriano gracias al solitario gol de su capitán Cristian Rodríguez, sumando así su segunda victoria seguida en el torneo continental, que le vale para seguir liderando el Grupo D con nueve puntos, tres de ventaja sobre su escolta Flamengo y cinco respecto al propio Liga de Quito.



Con el boleto ya sellado está Internacional, el primero en clasificar a octavos, aunque con más sufrimiento del esperado ante el modesto Palestino. El uruguayo Nico López asistió en los tres tantos del 'Colorado', obra de Patrick y del reaparecido artillero peruano Paolo Guerrero, autor de un doblete.



Palestino, que descontó por medio de Julián Fernández y el argentino Lucas Passerini, clasifica por ahora segundo de la llave con cuatro puntos, a la espera de lo que haga el miércoles el vigente campeón River Plate, con tres, contra el colista Alianza Lima. Internacional, con 10 unidades, lidera holgadamente el Grupo A.





Con goles del defensor Gonzalo Rodríguez y Nahuel Barrios, San Lorenzo se impuso 2-0 a Melgar de Perú en el Nuevo Gasómetro de Buenos Aires y mira desde lo alto del Grupo F a Palmeiras, el mismo Melgar y Junior de Colombia.



Tanto San Lorenzo, que aún no ha recibido gol alguno en la fase de grupos, como Melgar terminaron con diez jugadores por las expulsiones del colombiano Juan Salazar por los locales y del ecuatoriano John Narváez en los visitantes.



En el Grupo C, Olimpia de Paraguay venció 2-1 de local a Godoy Cruz de Argentina para colocarse con ocho puntos en los alto de la llave.





Los dos tantos paraguayos fueron anotados por su delantero Néstor Camacho, mientras que Santiago García descontó por los mendocinos, que marchan terceros con tres unidades.



El Athlético Paranaense, vigente campeón de la Copa Sudamericana, reforzó entretanto su liderato en el Grupo G al vencer 1-0 al colombiano Tolima con red de Bruno Guimaraes.



El argentino Boca Juniors, actual subcampeón de la Libertadores, y Jorge Wilstermann de Bolivia completan la llave y se enfrentan el miércoles en Buenos Aires.