Eto'o rompe el silencio y revela su pelea con Pep Guardiola en Barcelona

Samuel Eto'o, uno de los mejores delanteros en los últimos tiempo, ha revelado su pelea con Pep Guardiola cuando este era entrenador del FC Barcelona.

El camerunés atacó al estratega español, que ahora trabaja para el Manchester City de Inglaterra. Eto'o asegura que aquel entonces le dijo a Pep que la él era la gran estrella del Barça y no Lionel Messi, declaraciones que están dando de qué hablar en España.

"Pep ha vivido toda su vida en Barcelona, pero durante los años que yo pasé en Barcelona, él no entendía a la plantilla. No vivía la vida de nuestro grupo”, dijo Eto’o.

“Le dije a Guardiola: 'Te disculparás conmigo, porque soy yo el que hará que el Barcelona gane, no Messi.’ Esa era la situación en aquel momento. Messi emergería más tarde, pero puedes preguntarle a Xavi, Iniesta y a los otros, esa fue mi era”, agregó el atacante de 38 años que juega para el Qatar SC.

Además de sus escandalosas declaraciones, Samuel Eto’o confiesa que Pep le dio al final la razón: “Fui yo el que hizo ganar al Barça y Pep me pediría perdón”.

La salida de camerunés del FC Barcelona fue por Guardiola y hasta de eso dio detalles el futbolista.

"Mi abogado me dijo que el club me había puesto a la venta en el mercado. Le dije: ‘¿De verdad?’ Y me dijo sí, a petición de Guardiola. A día de hoy está claro que ese movimiento y la oportunidad que Pep me dio quedará en la historia porque me permitió ser una parte incluso más grande de la historia del fútbol al irme al Inter. Le permitió al Inter realizar el mejor traspaso en la historia del fútbol", concluyó.