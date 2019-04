Fabricio Bustos revela su cruce con Messi: ''Le pedí perdón''

El lateral argentino Fabricio Bustos reconoció en una entrevista para TNT que mantuvo un cruce con Lionel Messi durante un entrenamiento con la Albiceleste.

Dura confesión de Messi: ''Mi hijo me pregunta por qué me matan tanto en Argentina''.

''En la Selección Argentina hay un grupo excelente. Tuve un cruce con Messi, no es lindo tenerlo. Fui fuerte a una jugada y tendría que haberlo evitado'', reveló el futbolista de Independiente, que se ha quedado fuera de las últimas convocatorias de Lionel Scaloni.

Bustos reiteró que la jugada'' fue fuerte'' y que le terminó pidiendo perdón. ''Le pedí disculpas y me dijo que no pasaba nada, así que me quedé tranquilo''.



Di María, Fabricio Bustos y Messi en un entreno de la Selección Argentina.

Cabe mencionar que la última vez que Bustos defendió la Albiceleste fue en la goleada contra Irak (4-0) en el amistoso del pasado mes de octubre cuando arrancó de titular.

Desde entonces no ha vuelto a ser tomado en cuenta por el seleccionador argentino y parece imposible que dispute la Copa América que inicia en junio.