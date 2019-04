Valverde y su anuncio sobre Messi: ''El golpe es fuerte y tiene un hematoma importante''

El entrenador Ernesto Valverde habló en conferencia de prensa sobre el histórico triunfo del Barcelona en Old Trafford ante Manchester United (0-1) y además se refirió al golpe que recibió Messi.

Así fue la dura lesión que sufrió Messi frente al Manchester United

Victoria del Barcelona en Old Trafford

''Viendo el ambiente y el tipo de equipos que es y la Champions.... es difícil ganar aquí, ha sido un partido difícil, complicado por momentos. Ha habido situaciones de dominio, ellos presionaban arriba, pero las más claras han sido nuestras''.

Presión

''Cuando aprietas procuras el error del rival, los 20 primeros minutos jugamos en su campo, luego se han ido alto y ha habido incertidumbre y algún error nuestro que les alimentaba a presionar. En el segundo hemos salido bien y corrido a la espalda es otra cosa, el contrario nota que le haces daño y su presión no es tan certera''.

Autogol de Luke Shaw y no de Suárez

''Me seguirán preguntando por Luis entonces... El valor de lo que hace no depende de que la toque o no, sino de lo que genera''.

Messi

''Más comodo no ha estado a partir de esa jugada del golpe. Tenemos que examinar mañana a ver cómo está, ha sido fuerte, tiene un hematoma importante''.

Piqué

''Le veo igual de comprometido que siempre, pero a un nivel altísimo. Nos hacía falta que los centrales estuvieran atentos porque tienen jugadores arriba con potencia en el juego aéreo y en velocidad. Ha estado muy bien y estamos encantados de que la UEFA le reconozca el MVP''.

Rotaciones

''Vamos a ver cómo están los jugadores mañana. Hay poco margen y es posible que haya cambios en el partido del sábado''.