Hazard: "Estoy feliz por el regreso de Zidane"

El futbolista belga habló para un medio de comunicación europeo antes del encuentro que esta disputando el Chelsea frente al Slavia de Praga por los cuartos de final de la Europa League y volvió a expresar su admiración por el técnico francés.

Para nadie es un secreto que el jugador belga desea jugar en el Real Madrid y que su ídolo en el fútbol es Zinedine Zidane. Nuevamente el jugador tuvo palabras de elogio para el entrenador. "No soy jugador del Real Madrid, pero como partidario de Zidane, estoy muy feliz de que regrese porque el fútbol necesitaba a Zidane".



También mando un dardo a los demás equipos ya que Hazard considera que el entrenador ideal para el Real Madrid es Zidane y eso es una evidencia tras ver los títulos que ha ganado el francés con el club merengue.



"Para los verdaderos seguidores es una buena noticia, aunque para los otros equipos no es tan bueno porque el Real Madrid y Zinedine Zidane ganan mucho, por lo que será más complicado para el resto".

Al belga se le preguntó por su futuro, pero el jugador no quiso hablar de eso ya que dice que solamente esta concentrado en terminar la temporada de la mejor manera con el Chelsea. ""Mi futuro no es algo de lo que quiera hablar ahora".



Su único deseo es ayudar al equipo ingles a conseguir los objetivos que tienen que es clasificar a la Champions League la próxima campaña y ganar la Europa League.



"Aún me queda un mes de competición con el Chelsea y puede ser una buena temporada si ganamos la Europa League y nos metemos en la Liga de Campeones el próximo año, tendremos que darlo todo y ver qué pasa después".



Lo que no se puede negar es el deseo que tiene el Real Madrid por Hazard, ya que el club blanco espera que el belga sea su fichaje estrella para la próxima temporada y que sea el referente del equipo bajo la dirección técnica de Zidane.