¿Por qué Real Madrid no tiene (ni quiere) fútbol femenino profesional?

Cortesía Belkis Martínez/La Nación

Cuando el fútbol femenino se volvió profesional en España, clubes como Barcelona, Atlético de Madrid o Sevilla decidieron apostar por las mujeres, y los resultados están a la vista: la liga Iberdrola (responde a este nombre por cuestiones de sponsoreo) cuenta con 16 equipos, de los cuales 10 también juegan en la máxima categoría masculina, y se fortaleció con el poder económico de instituciones con una estructura de élite.

Un contexto que además le dio la difusión necesaria gracias a la interesante masa social que tienen estos clubes, con el récord del último Atlético Madrid-Barcelona (60.739 hinchas en el Wanda Metropolitano) como muestra. Pero Real Madrid sigue sin aparecer.

Los merengues ostentan 33 campeonatos de La Liga, 13 Champions League y siete Mundiales de Clubes, entre otros títulos.

Son el equipo del siglo XX y, más allá de los últimos golpes, dominaron la Champions en las últimas tres ediciones.

Barcelona cuenta con un equipo muy competitivo en femenino que participa activamente en la Champions.

Gran parte de estos logros han sido obtenidos durante la presidencia de Florentino Pérez, quien presume de tener una de las mejores gestiones deportivas en Europa a fuerza de billetera.

Desde que asumió el segundo mandato en 2009, los ingresos aumentaron considerablemente. A partir de 2000, la institución madrileña ha percibido un incremento del 11% anual, impulsado por el éxito más allá de las fronteras españolas, según un informe de la revista Forbes.

Su patrimonio es uno de los más sólidos del ámbito futbolístico y presume de una estabilidad económica como pocos pueden hacerlo en Europa. Una de las decisiones más importantes de Florentino fue priorizar el crecimiento del fútbol masculino, aunque también invierte en básquetbol o futsal. Eso sí, siguen sin sumarse al fútbol femenino.

"Necesitamos a todos y a la vez no necesitamos a nadie", asegura Pedro Malabia, director de fútbol femenino de LaLiga de España al ser consultado por LA NACIÓN sobre lo que significa la ausencia de la Casa Blanca. "Si el Real Madrid piensa unirse será bienvenido, pero debe hacerlo por convicción e iniciativa propia", añade.

En 2012, cuatro años antes de que una compañía dedicada a la electricidad (Iberdrola), decidiera invertir en el fútbol femenino, Florentino era dueño del 20% de las acciones.

Según versiones de medios españoles que cubren el día a día del club, lo hizo con el objetivo de llegar a la presidencia. Y su deseo era fusionarla con la constructora de la cual es el socio mayoritario.

Sin embargo, con el correr de los años, cuando el presidente del Real Madrid decidió vender esas acciones, la relación entre la constructora y la energética no terminó del todo bien. Y ahora, el dirigente merengue se opone a tener el fútbol femenino bajo el sponsoreo de un vínculo con un final complejo.

Ella es Shirley Cruz, la futbolista más famosa del fútbol centroamericano que actualmente participa en el PSG.

Para Florentino, un visionario de los negocios deportivos, el fútbol femenino todavía no es lo suficientemente rentable para invertir. No solo en España, sino en todo el Viejo Continente: en el caso de la Champions femenina, el ganador se lleva un premio que es apenas el 1,32% de lo que obtiene el campeón masculino.

Otro de los motivos de su negativa es el escaso presupuesto que la empresa energética pone para patrocinar el fútbol local: cuatro millones de euros anuales, que se deben repartir entre los 16 equipos, las divisiones inferiores y la selección.

Para integrar al Real Madrid a La Liga, dos clubes ofrecieron su estructura; y uno de ellos comparte la ciudad. Son el Madrid CFF y el Deportivo Tacón.

Ambos se pusieron a disposición del presidente del Real para que desarrollara el fútbol femenino profesional con lo que ya había conformado, pero prefirió declinar las dos propuestas con el argumento de que "prefería crear por sí mismo" una categoría infanto-juvenil y así no gastar en incorporaciones de futbolistas extranjeras.

De todas maneras, de acuerdo a las versiones del director de fútbol femenino de LaLiga, el club que comanda Pérez todavía no se acercó a pedir ninguna orientación para llevar adelante el fútbol base. Y si el Real Madrid estuviera interesado en hacerlo a corto plazo, serían ellos los primeros en saberlo. "No se han acercado. Tampoco el Celta, pero nosotros no creemos en la obligación. Si están interesados en crearlo les brindaremos apoyo, pero no los vamos a obligar", destaca Malabia.

El Barcelona femenino es hasta el momento, el equipo que tiene el presupuesto más alto de La Liga de España, con 3,5 millones de euros por año.

En Francia, el Olympique Lyonnais, cinco veces ganador de la Champions, invierte cerca de 10 millones anuales.

Una de las incorporaciones del Lyon en el mercado del invierno europeo fue la argentina Soledad Jaimes, y allí tiene como compañera a la noruega Ada Hegerberg, la primera mujer ganadora del Balón de Oro que entrega la revista France Football.

Pese a que el campeonato profesional español lleva apenas un puñado de temporadas, los equipos de la primera todavía no tienen un retorno económico para volverlo autosustentable. "Primero se tiene que trabajar en un producto de valor, y ese producto al principio no tiene ganancia, solo inversión", avisa Malabia. Algo con lo que Real Madrid no está dispuesto a lidiar en este momento.

Zidane destaca la "evolución" del fútbol femenino

Zinedine Zidane destacó el viernes pasado la "evolución" del fútbol femenino. "La evolución del fútbol femenino, no sólo en España, está siendo muy importante en otros países. Hay un apoyo fuerte, es muy bueno ver que está creciendo", valoró el DT durante la conferencia de prensa brindada en la previa al partido ante Eibar.

"No soy yo quien tiene que decidir sobre el armado de un Real Madrid femenino, aunque habrá una evolución natural y se tomarán decisiones sobre ello", señaló diferenciándose del presidente de la institución.