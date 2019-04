Messi no jugará ante Huesca, revela Ernesto Valverde

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, dejó entrever este viernes que el capitán azulgrana Leo Messi descansará el sábado en el partido de la 32ª jornada de Liga contra el Huesca, farolillo rojo de la clasificación.

"Es posible (que descanse), se encuentra bien, pero el golpe fue fuerte", dijo Valverde este viernes en la rueda de prensa previa al partido del sábado.



El técnico hacia referencia al golpe en la nariz que sufrió Messi el miércoles en el partido de Champions League contra el Manchester United (1-0).



"El día después estaba tocado, durante el partido también como cuando te pasa un trailer por encima. Lo tenemos que valorar después, pero es una posibilidad" que descanse, añadió, sobre todo pensando en la vuelta de cuartos de final de la 'Champions' contra el United el martes.





"Sí habrá cambios mañana porque el calendario viene muy apretado, venimos de un partido intenso, nos espera mañana otro, y el martes otro partido intenso y sí haremos cambios" contra el Huesca, aseguró el técnico azulgrana, que mostró su sorpresa por la sanción de ocho encuentro a Diego Costa.



"Desde luego, ocho partidos es una sanción considerable", dijo Valverde, que también se mostró tranquilo en cuanto a la situación de Luis Suárez que pareció cojear un poco al final del encuentro contra el United.



"Está bien, el partido del otro día fue de mucha intensidad, jugado a un ritmo alto, al final de los partidos siempre aparecen esos golpes que en caliente no cuentan y luego van a apareciendo un poco, pero le vemos bien y lo está demostrando", aseguró.



Respecto al Huesca, Valverde consideró que "el partido de mañana es peligroso porque tienen mucho entusiasmo, generan muchas ocasiones de gol y nosotros tenemos que estar atentos porque necesitamos los puntos".





Aunque el Barça marcha líder destacado de la Liga, con once puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, segundo clasificado, el técnico azulgrana recordó que todavía no han ganado.



"Por mucho que se piense que ya tenemos el campeonato ganado, no lo es ni mucho menos, tenemos que ganar tres partidos y empatar otro y eso tiene que empezar mañana", concluyó Valverde.