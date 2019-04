AS: Zidane acepta el regreso de Raúl de Tomás al Real Madrid

El entrenador Zinedine Zidane dio el ''sí'' al regreso del delantero español Raúl de Tomás, según confirma este viernes diario AS.

Salen a la luz los fichajes que planea Zidane para la próxima temporada

De Tomás, que pertenece al Madrid pero que se encuentra cedido al Rayo Vallecano, está firmando una de sus mejores temporadas en LaLiga, donde ya contabiliza 13 tantos para un equipo que se encuentra en la zona de descenso.

''Zidane ya ha dado luz verde para su regreso y sería parte del Real Madrid 2019-20'', anuncia el citado medio, agregando que el delantero sería el ''reemplazo perfecto'' de Karim Benzema.

La intención de Zidane es que De Tomás sea la alternativa del delantero francés para el siguiente curso y solo faltaría escuchar su opinión para conocer si está dispuesto a volver al Bernabéu.

Cabe señalar que la vuelta del español es favorable ya que hace unas semanas declaró que Zidane era su verdadero ídolo. ''Me gustaba su clase, cómo jugaba. (Durante el curso 2017-18) hablábamos bastante, casi todas las semanas, de la vida, del fútbol... Quería demostrarle al que fue mi ídolo quién era yo. Me metí demasiada presión y las cosas no salieron como quise. Me alegro de todo lo que le ha pasado estos años'', dijo De Tomas sobre su relación con el técnico galo.

De Tomás ya había estado en el Madrid durante el verano pasado tras firmar una excelente campaña con el Rayo en Segunda División (24 goles), pero la renuncia de 'Zizou', la llegada de Lopetegui y el fichaje de Mariano, fueron los motivos por los que decidió jugar para el cuadro de Vallecas, pero esta vez en la máxima categoría.

Por otro lado, con Zidane nuevamente al mando, De Tomás tiene todas las posibilidades de hacerse un hueco en el Madrid, pero su regreso supondría una posible salida del dominicano Mariano Díaz, quien sigue sin convencer a la afición blanca.