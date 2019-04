Lucas Vázquez, tajante: ''No me gustaría que el Barcelona ganara la Champions''

El extremo español Lucas Vázquez habló para Radio Gaceta de los Deportes en Radio Nacional de España sobre la actualidad del Real Madrid y salió en defensa de algunos de sus compañeros. Además, se refirió a los posibles fichajes y aseguró que no le gustaría ver al Barcelona como campeón de Europa.

Tramo final de la temporada

''No nos descentran los rumores de fichajes. Sabemos que nos quedan estos partidos de Liga. Vamos a intentar ganarlos todos para acabar lo más arriba posible. Estamos acostumbrados en el Real Madrid a que se hable de fichajes''.

Campaña para el olvido

''Es una temporada complicada. Quizá en momentos importantes no estuvimos afortunados como en otros años y ahora lo estamos pagando en la que estamos en tierra de nadie''.

¿Seguirá en el Real Madrid?

''Ya se verá. Nunca se sabe. Por supuesto que quiero seguir en el Real Madrid. Tengo contrato hasta 2021. Ahora mismo no tengo ofertas que yo sepa. No me lo planteo''.

Hazard y Pogba... ¿en el Real Madrid?

''Todos los años hablamos de si viene uno u otro... es normal. Al Madrid tienen que venir los mejores del mundo y Hazard está entre ellos. Sería bienvenido. Creo que Pogba sería un fichaje interesante. Un jugador joven, un mediocentro 'box to box'... estaríamos encantados de tenerle''.

La Champions League

''A mí particularmente me gusta mucho el Liverpool. El Ajax es un equipo joven, sin miedo, saben a lo que juegan, es bonito verles jugar. No me gustaría que ganara el Barcelona''.

Situación de Bale

''Nos llevamos muy bien todos. Se dice que no sabe español, pero él entiende todo perfectamente. Cada uno tiene su personalidad. Hay gente más tímida, más introvertida. Hay que respetarlo''.

Benzema

''Jugar con Benzema me parece una maravilla diaria por todo lo que hace. Creo que está haciendo una temporada espectacular. El club sabrá lo que tiene que hacer. Tomará sus decisiones''.

Selección de España

''Ojalá pueda ir a la selección. Este año, por desgracia, no estuve en ninguna convocatoria. Y la verdad que me muero de ganas por poder estar en la próxima. Intentaré trabajar y hacerlo lo mejor posible para que confíe en mí''.