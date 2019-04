Video: Brutalidad de Griezmann en el triunfo del Atlético sobre el Celta

Tres paradas de Jan Oblak y un golazo de Antoine Griezmann, de falta directa, en una secuencia repetitiva por ese orden y por enésima vez en los últimos tiempos, lideraron otro triunfo del Atlético de Madrid, sentenciado por Álvaro Morata, frente al Celta, frustrado por dos jugadores incontestables (2-0).

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española

No hay Liga desde hace una semana, por mucho que el Barcelona perdiera dos puntos en Huesca, pero sí hay segundo puesto para el Atlético, que insiste en una posición que, conforme ha avanzado la era Simeone, no sabe a mucho, porque las pretensiones son las máximas, pero que no hace mucho era un éxito incuestionable.

Pero sin dudas de que la gran atracción en el césped del Wanda Metropolitano fue la joya que anotó Antoine Griezmann a tres minutos del descanso (42').

El campeón del mundo tomó una pelota quieta y marcó posiblemente el mejor tanto de la jornada. Un tiro libre clavado al ángulo y que fue imposible para el arquero Rubén Blanco.

Con esta anotación, Griezmann se posiciones como el séptimo mejor goleador de la Liga Española con 14 tantos, superado por Messi (33), Suárez (20), Stuani (18), Benzema (17), Ben Yedder (16) y Aspas (15).