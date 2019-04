Confesión de Vinícius: ''Nos ponemos nerviosos cuando vamos hablar con Zidane''

La joya brasileña Vinícius Jr. brindó declaraciones este domingo para Esporte Espetacular en donde elogió a su entrenador Zinedine Zidane y aseguró que a veces se ponen nerviosos cuando hablan con él.

''El míster hace de todo. Cuando un tipo así, que jugó muy bien, está en el banquillo y habla cualquier cosa, uno presta atención. A veces nos ponemos hasta un poco nerviosos cuando vamos a hablar con él'', confesó Vinícius, que se encuentra en la etapa final de su recuperación.

''Simpre está al tanto de nosotros para que uno se preocupe solamente en jugar al fútbol. Eso es lo que hace a un jugador sentirse feliz'', agregó el joven delantero del Real Madrid.

''El jugador sabe que va a entrar en el campo y puede correr no por él, sino por todos los jugadores y por la camisa que viste también'', añadió el futbolista.

Vinícius todavía no juega bajo las órdenes de Zidane, pero dice que está ''tranquilo'' porque ''la oportunidad la voy a tener''.

El brasileño es consciente de que ''Zidane da mucho rodaje para todo el mundo. Nosotros ahora estamos preparándonos para la próxima temporada''.

Preguntado por la mala campaña del Real Madrid, Vinícius dijo que no pierden la tranquilidad. ''El Madrid fue mil días campeón de Europa. Ellos saben que son los mejores, que en algún momento perderían, y creemos que fue en el momento justo para volver más fuertes la próxima temporada''.

Por último, el atacante dijo que no mira la hora para volver a jugar. ''Cuando uno vuelve de la lesión, tiene un poco de miedo y tal, pero estoy preparándome muy bien para jugar los últimos partidos, y si es posible, ser convocado con la selección. Me sentiría feliz, y si no voy, apoyaré siempre para que la selección gane''.