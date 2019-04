Valverde sobre la eliminación de la Juventus: ''No hay nada escrito, ahora está el Ajax''

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, valoró el triunfo de su equipo sobre el Manchester United en la Champions y también se refirió a la eliminación de la Juventus a manos del Ajax.

Manchester United

''Ellos han hecho una primera jugada en que nos han tirado al larguero oy eso nos ha descolocado un poco. Han sido cinco minutos, luego ha habido 85 más el descuento. Una vez que hemos encontrado la forma de salir ha sido más claro''.

Messi

''Leo siempre aparece en los partidos señalados. No solo en momentos puntuales sino en el global del juego porque tiene gol, pero soporta el peso del juego ofensivo del equipo. Cuando está así es imparable''.

Coutinho y su festejo

''No sé lo que significará, la respuesta la tiene él más que nadie. Me quedo con el golazo que ha metido, parece que nos quedamos más con los detallitos. Lo importante es que ha estado a un gran nivel''.

Rival en semifinales

''Es la Champions, nadie está seguro, no hay ningún resultado en la ida que te garantice nada. El Liverpool es favorito para pasar porque tiene una buena renta, pero ya lo veremos mañana''.

Por fín en semifinales

''Teníamos mucha ilusión en esta eliminatoria, no lo voy a negar. Hacía tiempo que no estábamos en semifinales y estábamos muy mentalizados, pero el fútbol nunca sabes cómo va. En líneas generales se ha demostrado que hemos jugado serios, mentalizados para pasar''.

¿Favoritos para el título?

''Hemos hecho dos buenos partidos que es lo que hay que hacer para poder seguir en Champions y que nos consideren más o menos favoritos. Nosotros nos encontramos bien. Estamos confiados para la siguiente eliminatoria ante un gran rival y para eso nos quedan diez días o quince días todavía. Nos gustaría llegar a la final''.

La Juventus fue eliminada

''No me fijo en nombres propios. Me fijo en equipos. No está la Juve pero está el Ajax. Lo que está claro es que no hay nada escrito. Hay que estar atentos a ver quién es nuestro rival''.