El contundente mensaje de Cristiano tras perder contra el Ajax: "Yo no hago milagros"  

Cristiano Ronaldo salió triste tras la eliminación de la Juventus contra el Ajax en los cuartos de final de la Champions League. La primera persona a la que le contó su malestar CR7 fue a su madre.

Te puede interesar: Las portadas del mundo que alaban a Messi y destrozan a Cristiano tras el fracaso en Champions



Abatido, el astro portugués hizo una llamada a Dolores Aveiro y le realizó una gran confesión: "Madre, no hago milagros", dijo Ronaldo tras caer 2-1 ante el equipo holandés.





"Ellos no tuvieron suerte y quien ganó merece la victoria. Él estaba triste. Por supuesto le gustaba ir a la final de la Champions, pero tendrá que esperar. Estaba mal pero como me dijo: 'Madre, no hago milagros'. Y es verdad", declaró en una entrevista la mamá de Cristiano.



Ronaldo solo pudo marcar cinco goles en la presente temporada de la Champions League, una cuota muy baja para lo que nos acostumbro a temporadas pasadas con el Real Madrid.