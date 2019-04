Zidane tras empate con Getafe: "Estamos un poco enfadados"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, atendió a los medios luego del empate de su equipo por marcador de 0-0 ante el Getafe por la Jornada 34 de LaLiga de España.

El estratega francés no está contento por el resultado y además se le consultó sobre la titularidad de Keylor Navas.

Tabla de posiciones de LaLiga de España

"Muchas ocasiones parea hacer gol y no lo hicimos. Estamos un poco enfadados con el resultado. Merecimos mucho más. Los jugadores hicieron muy buen partido. Estuvimos bien defensivamente y no arriesgamos. Nos ha faltado este gol para ganar el partido. Estamos un poco enfadados por no haber ganado", empezó diciendo Zidane.



Y siguió. "Quieres hacer cambios para mejorar. No han aportado lo esperado. Esto es así. Insistimos en lo que estábamos haciendo bien en cuanto al dibujo. No ha cambiado nada".

Zidane no quiso hablar sobre los próximos partidos y se enfoca en cada juego del Real Madrid por el resto de la temporada.

"Estoy en el partido y luego en el de domingo. Ya está. Luego faltarán tres partidos y partido a partido. Jugamos bien y lo preparamos bien. Tuvimos ocasiones pero al final... Lo bueno es la portería a cero. El resto...".

El estratega del Real Madrid también se refirió al trabajo mostrado por el volante español Isco Alarcón y sobre el nivel del equipo.

"Como todos. Aquí son todos importantes. Todos tienen minutos. Estoy contento con el trabajo de Isco. Hicimos un buen partido y merecimos mucho más. Tuvimos ocasiones para hacer gol y estoy contento con el juego, la intención y la concentración, no con el resultado".



Cerró hablando sobre la titularidad en la portería del Real Madrid. "Están los dos a disposición del entrenador. Hoy jugó Keylor y luego ya veremos".