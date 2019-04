El nuevo guiño de Neymar al Real Madrid: "Me gustaría jugar con Hazard"

Neymar Junior dio una entrevista para la cadena de deportes Fox Sports, en la cual habló acerca de su actualidad y lo que ha pasado en los últimos años en su carrera como futbolista.

El brasileño, que interesa al Real Madrid, desveló con que jugador de la actualidad le gustaría jugar y curiosamente su respuesta fue Eden Hazard, que está cerca de fichar por el conjunto merengue.

"Hazard. Es un jugador que creo diferente y tienen un estilo de juego similar al mío", comentó.





Neymar también hizo un repaso de su salida del Barcelona en 2017 rumbo a París y revela que fue una decisión complicada para él: "Fue el desafío de buscar lo nuevo, de encontrar dificultades nuevas, el Barcelona es un club del que estoy enamorado hasta hoy, hablo con mis ex compañeros, pero sentí que estaba en el momento de buscar algo que fuera lo más difícil del mundo".



Sobre su fama de 'piscinero' comentó: Me lesioné mientras intentaba seguir de pie y la gente me criticó por no haber caído, tuvo un exceso de críticas".



Neymar volvió hace unos días a tener actividad futbolística con el PSG y este domingo enfrentan la final de la Copa de Francia donde esperan salir campeones.