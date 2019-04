"Chucky" Lozano no tiene lesión de ligamentos, confirma el PSV

Después de una brutal entrada que le costó salir del partido al minuto 80 temiendo lo peor, el delantero mexicano Hirving "Chucky" Lozano se estaría salvando de no pasar por el quirófano.

Medios de Holanda confirman que Lozano no tiene una grave lesión de ligamentos cruzados. El The Telegraf publicó este viernes que tras los primeros estudios que se le hicieron al futbolista mexicano, arrojan buenas noticias: Lozano no se rompió los ligamentos de la rodilla derecha.

La violenta acción se dio al minuto 80 cuando Heerkens, jugador del Willem, se barrió por la espalda y se llevó de encuentro la rodilla de Chucky, el jugador se tiró al suelo haciendo muchos gestos de dolor y hasta llorando.

Con esta lesión, el mexicano no jugaría más el resto de la temporada con el PSV, pero estará listo para disputar la Copa Oro con México el próximo mes de junio a las órdenes del Tata Martino.

Cabe destacar que el PSV se mantiene peleando el título de Liga con el Ajax, ambos clubes con 80 puntos.