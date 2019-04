Rakitic: ''No quiero estar en ningún otro sitio, ojalá el Barcelona lo vea igual que yo''

Luego de proclamarse bicampeón de la Liga Española, el mediocampista Ivan Rakitic concedió unas palabras en zona mixta y se refirió a su futuro en el Barcelona.

Luis Suárez: ''Hay que darle mucho valor a LaLiga''.

''No quiero estar en ningún otro sitio. Ojalá el club, el presidente, el míster y la afición lo vean igual que yo y ojalá llegue el momento en el que me digan que me quedo aquí 3 años más'', explicó un Rakitic, que reconoció el deseo de querer permanecer en el equipo catalán.

El '4' azulgrana agregó que aún tiene tres años de contrato y su única intención es cumplirlos, a pesar de las ofertas que tiene en Italia.

''Me gustaría decir que tengo 3 años más de contrato y que voy a estar aquí 3 años más. En el fútbol puede pasar todo pero yo estoy muy tranquilo'', cerró Rakitic.