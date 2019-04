PSG: Neymar, el único que dio la cara y revela cuál es su verdadero futuro

El delantero Neymar Jr. salió molesto luego de perder la final de la Copa Francesa contra el Rennes, sin mencionar que provocó un escándalo tras propinarle un puñetazo a un aficionado. Aún así, el brasileño fue el único en dar la cara ante los medios de comunicación.

Sobre su futuro, Neymar explicó que ''yo estoy bien y con la conciencia muy tranquila. Vamos a terminar la temporada y hay otros objetivos a cumplir. Nos quedan los partidos del campeonato y mi objetivo es estar bien en la preparación para la Copa América''.

La estrella del PSG fue cuestionado por la expulsión de Mbappé y respaldó a su compañero. ''Es un jugador importante para nosotros y es aún muy joven. Kylian tiene mucho por aprender y progresar, pero no sólo él, también todos nosotros. Igual el árbitro no estuvo muy bien, también deben tenerlo en cuenta''.

El brasileño también se refirió a su sanción impuesta por la UEFA y confesó que se encuentra triste por que todo se originó por una publicación en redes sociales.

''Estoy triste, porque es un castigo que se produce después de haber publicado algo en un momento de tristeza. Todo esto partió por algo que he posteado porque no estaba de acuerdo con lo que había pasado en ese partido (eliminación ante el Manchester United) y deben respetar mi sentimiento. Son cosas que suceden y no puedo decir más porque me pueden suspender más partidos'', cerró.