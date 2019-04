Zidane tras la derrota del Real Madrid: "Hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy"  

Real Madrid perdió (1-0) contra el Rayo Vallecano en su visita al estadio de Vallecas por la jornada 35 de La Liga. El equipo merengue brindó una pobre exhibición.

El entrenador blanco Zinedine Zidane habló tras el encuentro y fue muy autocrítico y se hizo el responsable de la derrota.



"Hoy no hicimos nada. Desde el minuto 1 hasta el final. No hemos jugado a nada. Estoy enfadado, nuestra imagen ha sido mala. Yo soy el responsable de eso", comenzó diciendo Zizou.





El técnico mencionó que:"Hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy", tras el duro golpe que dejó el Rayo Vallecano.



En cuanto a la defensa de sus jugadores respondió: "Hoy no puedo, Siempre les voy a defender, pero hoy no. No podemos jugar así. Pero no son solo ellos, yo soy el responsable, yo hago el equipo".



Zidane también habló sobre el terrible cierre de campaña que está teniendo el Real Madrid: "No podemos acabar así la temporada., dando todos esta imagen, yo el primero. Tenemos que respetar al fútbol y a lo que es el club".





El entrenador insistió en que él era el principal culpable: "La culpa no es solo de los jugadores, la tengo yo también: alineación, cambios...todo. La culpa la tengo yo", cerró.



Real Madrid quedó a 18 puntos del Barcelona demostrando la así la nefasta temporada que está teniendo tras ganar tres Champions League de manera consecutiva.