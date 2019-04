'Chucky' Lozano se despide de la temporada y es duda para la Copa Oro 2019

El delantero mexicano Hirving 'Chucky' Lozano se pierde lo que resta de la temporada luego de la fuerte lesión que sufrió el pasado jueves, informó el PSV mediante un comunicado.

Lozano fue víctima de una violenta entrada que dejó con problemas su rodilla derecha. Se descarta una rotura de ligamento cruzado, pero sí estará de baja debido a esa lesión.

''Hirving Lozano (23) termina prematuramente su temporada. El extremo mexicano sufrió una lesión en la rodilla durante el partido ante el Willem II'', anunció el PSV, que no especificó el regreso del futbolista.

''Me alivia saber que no hay ningún daño en mis ligamentos, pero obviamente me pone muy triste que no pueda jugar la fase decisiva de la liga. Ya ha comenzado mi rehabilitación. Voy a hacer todo lo posible para volver a estar en forma y volver a las canchas lo más pronto posible'', expresó el 'Chucky' tras conocer la gravedad de su lesión.

El mexicano agregó que se siente ''decepcionado'' porque no podrá ayudar al PSV por la obtención del título holandés, ya que todavía cuentan con posibilidades de pelearle al Ajax. Ambos clubes están con 80 puntos.

Por otro lado se desconoce si llegará a tiempo para jugar con la selección mexicana la Copa Oro 2019, que arranca a partir de junio.