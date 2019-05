Klopp: "Estamos frustrados por el resultado en nuestro mejor partido"

El entrenador del Liverpool FC, Jürgen Klopp, ha señalado que el vestuario está "frustrado" por haber encajado un 3-0 en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, frente al FC Barcelona en el Camp Nou, en el "mejor partido" que cree que han hecho en lo que va de competición, por lo que se va "orgulloso" de sus jugadores y cree que en Anfield pueden tener opciones de darle la vuelta a la eliminatoria.

"Nadie piensa que nos haya ido bien, nos sentimos frustrados por el resultado, pero habrá un momento en el que pueda convencer a los jugadores de cómo de importante ha sido este partido para nuestra evolución. Estamos frustrados pero ha sido el mejor partido que hemos jugado en la 'Champions'", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, cree que quizá hubieran merecido algo más, como marcar, siendo el tiro de Salah al palo su ocasión más clara. "No sé si merecíamos más pero hemos jugado un buen partido de fútbol, ellos han metido tres y nosotros ninguno, no es fácil de aceptarlo. Es importante cómo hemos jugado, y estoy contento con la forma en la que hemos jugado", aseguró.

Salah jugó un gran partido, pero la suerte no estuvo de su lado.

"Contra un equipo así y que juega de esta forma, el fútbol que hemos hecho me deja muy contento. Hemos creado ocasiones, les hemos puesto en problemas y eso es bueno. Perder fuera de casa no es malo mientras marques, y es el problema de esta noche, que no hemos marcado y eso no nos facilita la vida. Mis jugadores se han ganado el respeto por haber jugado muy bien aquí", aportó.

Por ello está "orgulloso" de su equipo, y de cómo jugó en el feudo blaugrana. "He disfrutado el partido aunque lo hemos perdido y no es ninguna diversión. Tengo que aceptar estas cosas. Estoy orgulloso de mis jugadores. Pase lo que pase, no podría estar más orgulloso de estos jugadores. La gente que vea el resultado y no el partido dirá cosas extrañas. Es un 3-0 pero creo y tengo la idea de que hemos jugado bien", recalcó.

"El reto en el fútbol es no demostrar ese respeto y estar preparado para hacer el ridículo a veces, si hace falta, y pifiarla pero tienes que estar ahí. Por cómo hemos defendido estoy contento, y aunque no hemos tenido acierto hemos atacado bien. Hemos creado ocasiones, no constantemente, pero sí en momentos hemos tenido ocasiones reales", argumentó.

Lionel Messi marcó un doblete al Liverpool.

De ahí que piense que la eliminatoria no está perdida todavía. "Es fútbol y sí que tenemos opciones, pero antes de este partido teníamos más posibilidades. Es difícil. Es el Barça y puede jugar a la contra y esto no nos ayuda, y será difícil evitarlo. Pero como es fútbol lo tenemos que intentar, esto de hoy no nos ha facilitado la vida. No es día para decir que estamos a la mitad del cruce, será un partido muy difícil otra vez", matizó.

Si en Anfield se ve de nuevo a Messi tan letal, cree que esas opciones de remontar disminuirán. "En sus momentos Messi sí es imparable. No puedes defender más la falta directa, vaya golpe. Es un jugador de clase mundial, el 2-0 seguro que no ha sido su gol más bonito pero demuestra su habilidad, el estar ahí", comentó.

"Estoy satisfecho de cómo hemos defendido a Messi y a todo el Barça, soy un gran admirador de Messi pero mis chicos han intentado pararle de forma legal, no han ido duro para sacarlo del partido, hemos jugado un buen fútbol y me ha gustado. Sabía que Messi era un jugador de clase mundial y lo hemos vuelto a comprobar", lamentó en este sentido.

Messi anotó un golazo de tiro libre y fue su gol 600 en su carrera.

Por otro lado, sobre el estilo del Barça, más defensivo y sin control del balón, comentó que esperaba algo similar. "También cuesta jugar contra nosotros, y aún así hemos perdido 3-0 y debo decir que Valverde lo ha hecho todo bien y yo todo mal. Así es como funciona el fútbol. No me ha sorprendido el estilo del Barça, quizá Vidal algo más, la defensa algo distinta, pero era lo que me esperaba más o menos", especificó.