Ernesto Valverde sobre Messi: "No deja de sorprenderte"

El técnico Ernesto Valverde se mostró muy satisfecho por la actuación que tuvo el Barcelona en el primer partido de semifinales de la Champions League contra el Liverpool en el Camp Nou.

Ver también: Messi: "Es feo despedir así a Coutinho, es el momento de estar todos juntos"



El conjunto azulgrana venció 3-0 a los rojos con una gran exhibición de fútbol del argentino Lionel Messi, quién fue la figura del encuentro marcando dos tantos, el segundo una obra de arte desde la vía del tiro libre.



Valverde alabó la actuación de la 'Pulga' y manifestó que aunque lo ve jugar y entrenar a diario no lo deja de sorprender. "Sabemos lo que es Messi pero no deja de sorprenderte. Es el capitán, el que maneja el ritmo y el que acierta, pero aún queda la vuelta", dijo el estratega.



A pesar del gran resultado que sacó el Barcelona en el Camp Nou, el míster español no se confía y sabe que fuera de casa su equipo sufre mucho. El entrenador no quiere que se repita lo del año pasado contra la Roma en cuartos de final.



"El año pasado llevamos 3 goles de renta y caímos eliminados así que esperamos que esta vez no se así", expresó Valverde.



El Barcelona jugará el próximo martes ante el Liverpool la vuelta de las semis en Anfield, de una serie que parece estar ya sentenciada.