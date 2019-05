Godín, entre lágrimas, anuncia que deja el Atlético de Madrid

El capitán del Atlético de Madrid, el uruguayo Diego Godín, anunció este martes que dejará el club rojiblanco al término de la temporada, tras no renovar con el conjunto colchonero.

"Son mis últimos días y mis últimos partidos en el Atlético de Madrid. Quería comunicárselo yo, de mi boca", dijo Godín, muy emocionado, en un acto en el estadio Metropolitano.



Arropado por todos sus compañeros y su familia, Godín afirmó que "han sido años maravillosos, en los que he disfrutado muchísimo, he crecido como jugador".



El capitán rojblanco, que acaba contrato en junio, se marcha tras no haber llegado a un acuerdo de renovación con el conjunto colchonero.



"Hemos tenido miles de conversaciones y no hemos llegado a un acuerdo, a partir de ahí se acaba una etapa, un ciclo, el más bonito de mi vida deportiva", añadió.

En una conferencia de prensa, Diego Godín anunció que se va del Atlético.

Godín se despide del Atlético de Madrid tras nueve temporadas defendiendo la camiseta rojiblanca desde que llegó en la temporada 2010-2011, después de tres cursos en el Villarreal, con el que había dado el salto a Europa desde Uruguay en el verano de 2007.



Desde su llegada al Atlético, Godín se consolidó como un referente del equipo madrileño.



Imprescindible en el dibujo del técnico Diego Simeone, Godín se convirtió con 387 partidos con el equipo colchonero en una pieza clave de su sólida zaga, que va camino de acabar un año más como la menos goleada del campeonato español.



Godín también ha contribuido con sus 27 goles a construir una de las décadas más exitosas del Atlético de Madrid.

Entre otros, suyo fue el tanto que en mayo de 2014 ponía la igualada 1-1 en un partido liguero con elque convertía alen campeón del campeonato español ese año.En sus nueve temporadas con elel uruguayo ha ganado ocho títulos entre los que se cuentan una Liga (2013/2014), una(2013), una(2015), dos(2012, 2018) y tres(2011, 2013, 2019).